«Антальяспор» Кудряшова сыграл вничью с «Галатасараем» в заключительном матче сезона

В заключительном 34-м туре чемпионата Турции «Антальяспор» и «Галатасарай» сыграли вничью 2:2.
На 19-й минуте команда хозяев, за которую выступает защитник сборной России Федор Кудряшов, открыла счет стараниями ангольского полузащитника Фреди.
После перерыва гости из Стамбула вышли вперед. На 58-й минуте отличился уругвайский защитники Марсело Саракки, а на 65-й марокканец Юнес Беланда реализовал пенальти.
«Антальяспор» спасся от поражения в компенсированное время благодаря точному удару вышедшего на замену аргентинского нападающего Густаво Лещука (90+2).
Кудряшов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. 33-летний защитник перешел в «Антальяспор» из «Сочи» 6 января нынешнего года и в сумме провел в турецком чемпионате 17 встреч, сделав три голевые передачи.