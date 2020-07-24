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24 июля 23:18
автор: Виктор Шарафудинов

«Антальяспор» Кудряшова сыграл вничью с «Галатасараем» в заключительном матче сезона

Защитник сборной России отыграл встречу от начала до конца.

В заключительном 34-м туре чемпионата Турции «Антальяспор» и «Галатасарай» сыграли вничью 2:2.

На 19-й минуте команда хозяев, за которую выступает защитник сборной России Федор Кудряшов, открыла счет стараниями ангольского полузащитника Фреди.

После перерыва гости из Стамбула вышли вперед. На 58-й минуте отличился уругвайский защитники Марсело Саракки, а на 65-й марокканец Юнес Беланда реализовал пенальти.

«Антальяспор» спасся от поражения в компенсированное время благодаря точному удару вышедшего на замену аргентинского нападающего Густаво Лещука (90+2).

Кудряшов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. 33-летний защитник перешел в «Антальяспор» из «Сочи» 6 января нынешнего года и в сумме провел в турецком чемпионате 17 встреч, сделав три голевые передачи.

В данный момент «Антальяспор» занимает восьмое место, набрав 45 очков, но может оказаться ниже в итоговой таблице, если завтра 25 июля «Газиантепспор», у которого 43 очка, обыграет на выезде Йени Малатьяспор. В любом случае команда Кудряшова в следующем сезоне не сможет выступить в еврокубках.

«Галатасарай» в данный момент занимает пятое место, набрав 56 очков. Команда Фатиха Терима гарантировала себе место в квалификации Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
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