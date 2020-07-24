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24 июля 23:43
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Быстров: Половина игроков «Химок» будут трястись до самого начала матча против «Зенита»

Финал Кубка России состоится 25 июля в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил шансы петербургского клуба и «Химок» на победу в финал Кубка России.

«Химки» были готовы к одному матчу, вот они с «Уралом» его провели, – заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». – Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча. У «Зенита» запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него.

Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо. Советую всем критикующим: возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся. Уверен, что «Зенит» победит в Кубке».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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