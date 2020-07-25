Благодаря голу Неймара «ПСЖ» в рекордный 13-й завоевал Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен»

Финал 103-го розыгрыша Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» – «Сент-Этьен» завершился со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 14-й минуте Неймар.
«Сент-Этьен» с 31-й минуты играл вдесятером после того, как Лоик Перрен был удален за грубый фол против Килиана Мбаппе. Нападающий парижан, получив серьезную травму, не смог продолжить встречу и был заменен на Пабло Сарабию.
31 июля «ПСЖ» предстоит еще один матч за трофей. В финале Кубка французской лиги команда Томаса Тухеля встретится с «Лионом».
Ранее парижане выигрывали Кубок Франции в 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.
Напомним, что чемпионат Франции был приостановлен в марте и завершен досрочно из-за коронавируса. «Пари Сен-Жермен» при этом объявили чемпионом.
Кубок Франции 2019/20
Финал
«Пари Сен-Жермен» (Париж) – «Сент-Этьен» – 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 14.
«ПСЖ»: Кейлор Навас, Баккер, Маркиньос, Тьяго Силва, Керер (Дагба, 20), Паредес (Верратти, 75), Гейе, Ди Мария, Икарид, Неймар, Мбаппе (Сарабия, 33).
«Сент-Этьен»: Мулен, Фофана, Дебюши (Крассо, 83), Масон (Мукуди, 34), Колодзейчак, Перрен, М’Вила, Камара (Нею-Нупа, 46), Буанга, Будебуз (Норден, 75), Амума (Хазри, 46).
Предупреждения: Баккер, 29, Передес, 29, Верратти, 31, Маркиньос, 35 – Масон, 2, Мулен, 29, Амума, 29, Камара, 37, М’Вила, 51, Фофана, 90.
Удаление: Перрен, 31.
Сен-Дени. «Стад де Франс».