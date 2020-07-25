Благодаря голу Неймара «ПСЖ» в рекордный 13-й завоевал Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен»

Финал 103-го розыгрыша Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» – «Сент-Этьен» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 14-й минуте Неймар.

«Сент-Этьен» с 31-й минуты играл вдесятером после того, как Лоик Перрен был удален за грубый фол против Килиана Мбаппе. Нападающий парижан, получив серьезную травму, не смог продолжить встречу и был заменен на Пабло Сарабию.

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ — Justin (@jutin__) July 24, 2020

31 июля «ПСЖ» предстоит еще один матч за трофей. В финале Кубка французской лиги команда Томаса Тухеля встретится с «Лионом».