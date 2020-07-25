ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 00:13
автор: Виктор Шарафудинов

Благодаря голу Неймара «ПСЖ» в рекордный 13-й завоевал Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен»

На следующей неделе парижская команда поспорит с «Лионом» за победу в Кубке французской лиги.

Финал 103-го розыгрыша Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» – «Сент-Этьен» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 14-й минуте Неймар.

«Сент-Этьен» с 31-й минуты играл вдесятером после того, как Лоик Перрен был удален за грубый фол против Килиана Мбаппе. Нападающий парижан, получив серьезную травму, не смог продолжить встречу и был заменен на Пабло Сарабию.

31 июля «ПСЖ» предстоит еще один матч за трофей. В финале Кубка французской лиги команда Томаса Тухеля встретится с «Лионом».

Ранее парижане выигрывали Кубок Франции в 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Напомним, что чемпионат Франции был приостановлен в марте и завершен досрочно из-за коронавируса. «Пари Сен-Жермен» при этом объявили чемпионом.

Кубок Франции 2019/20

Финал

«Пари Сен-Жермен» (Париж) – «Сент-Этьен» – 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 14.

«ПСЖ»: Кейлор Навас, Баккер, Маркиньос, Тьяго Силва, Керер (Дагба, 20), Паредес (Верратти, 75), Гейе, Ди Мария, Икарид, Неймар, Мбаппе (Сарабия, 33).

«Сент-Этьен»: Мулен, Фофана, Дебюши (Крассо, 83), Масон (Мукуди, 34), Колодзейчак, Перрен, М’Вила, Камара (Нею-Нупа, 46), Буанга, Будебуз (Норден, 75), Амума (Хазри, 46).

Предупреждения: Баккер, 29, Передес, 29, Верратти, 31, Маркиньос, 35 – Масон, 2, Мулен, 29, Амума, 29, Камара, 37, М’Вила, 51, Фофана, 90.

Удаление: Перрен, 31.

Сен-Дени. «Стад де Франс».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Овечкин о рестарте НХЛ: я в очень хорошей формеАлександрову, Павлюченкову и Кудерметову ждут на турнире в ПрагеОколо трети японцев выступают за отмену Олимпийских игрКокорин о бое Емельяненко – Исмаилов: ожидал большего от землякаЛучшие моменты боя Емельяненко – Исмаилов (видео)Русская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верха
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью. Доннарумма парировал пенальти Малиновского
«Ювентус» выиграет скудетто в девятый раз подряд, если в воскресенье 26 июля на своем поле обыграет «Сампдорию».
25.07.2020 00:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Благодаря голу Неймара «ПСЖ» в рекордный 13-й завоевал Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен»
На следующей неделе парижская команда поспорит с «Лионом» за победу в Кубке французской лиги.
25.07.2020 00:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Кротоне» досрочно гарантировал себе возвращение в серию А
Команда с юга Италии покинула элитный дивизион в 2018 году.
25.07.2020 00:03
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Краковия» впервые в истории выиграла Кубок Польши, одолев в финале «Лехию»
Команда из Кракова одержала победу в дополнительное время.
24.07.2020 23:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Владимир Быстров: Половина игроков «Химок» будут трястись до самого начала матча против «Зенита»
Финал Кубка России состоится 25 июля в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.
24.07.2020 23:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мбаппе получил серьезную травму в финале Кубка Франции (видео)
После первого тайма «ПСЖ» выигрывает у «Сент-Этьена» со счетом 1:0.
24.07.2020 23:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Антальяспор» Кудряшова сыграл вничью с «Галатасараем» в заключительном матче сезона
Защитник сборной России отыграл встречу от начала до конца.
24.07.2020 23:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Франка Де Бура уволили из «Атланты Юнайтед»
В прошлом голландец тренировал «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас».
24.07.2020 22:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Вадим Евсеев: Год назад многие говорили, что «Уфа» едва ли не главный претендент на вылет
Уфимская команда заняла девятое место в сезоне-2019/20.
24.07.2020 22:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Диего Кариоки принес «Витебску» победу над «Слуцком»
Сегодня в чемпионате Белоруссии стартовал 19-й тур.
24.07.2020 21:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика