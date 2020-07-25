Мбаппе во время награждения рассказал президенту Франции Макрону о своей травме

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе во время церемонии награждения после победы парижан в Кубке Франции рассказал президенту страны Эммануэлю Макрону о своей травмы.
Диалог президента и футболиста процитировал RMC Sport
Макрон: «Что у тебя?»
Мбаппе: «Был небольшой треск»
Макрон: «Думаешь перелом?»
Мбаппе: «Нет, не думаю»
Макрон: «Ты после этого поедешь в больницу?»
Мбаппе: «Да, сразу после награждения отправлюсь туда»
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0 благодаря голу, который в первом тайме забил Неймар.
Мбаппе провел на поле лишь 30 минут и был заменен после грубого подката капитана соперников Лоика Перрена. За своей фол Перрен получил прямую красную карточку.