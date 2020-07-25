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25 июля 10:07
автор: Кирилл Трофименко

Президент «Брешии»: Мои надежды на Балотелли были разбиты

Массимо Челлино признал, что допустил ошибку, подписав скандального нападающего.

Президент «Брешии» Массимо Челлино считает, что Марио Балотелли так и не смог помочь его команде.

Сила нашей команды — в единстве и энтузиазме. Эта химия была уничтожена, а я не смог ее защитить. Я погнался за звездами и этим навредил команде. Я был неправ насчет Балотелли. Мы оба виноваты», - приводит Corriero di Brescia слова Челлино

Балотелли перешел в «Брешию» летом 2019-го года. С тех пор он забил пять голов в 19 матчах. В июне этого года форвард не посещал тренировки и отказался разрывать контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.

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