«Зенит» и «Химки» выбрали форму на финал Кубка. На матче ждут 3 500 зрителей

На предматчевом совещании участники финала Кубка России «Зенит» и «Химки» выбрали форму, в которой проведут матч футболисты.

Официальный сайт петербургского клуба сообщает, что «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь – в зеленом. Полевые игроки «Химок» выйдут на поле в желто-черной форме, а вратарь – в черном.

На матче ожидается до 3500 зрителей, петербуржцев поддержат до 1 тысячи болельщиков.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Комментировать встречу будут Денис Казанский и Роман Нагучев.

Напомним, что если Кубок выиграет «Зенит», то московское «Динамо», занявшее шестое место в РПЛ, выступит в квалификации Лиги Европы.