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25 июля 15:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» собирается оформить переход Месси в 2021 году

Следующим летом у аргентинского нападающего закончится контракт с «Барселоной».

Итальянская телекомпания Mediaset сообщает, что Лионель Месси в следующем году может перейти из «Барселоны» в миланский «Интер».

Если аргентинец откажется продлевать действующий контракт с каталонцами, то 1 июля 2021 года станет свободным агентом. «Интер» сможет подписать контракт с Месси, и миланцам не придется платить «Барселоне» за трансфер.

Сине-черные готовы платить Лионелю по 50 миллионов евро за сезон, поскольку его переход привлечет новых спонсоров и увеличит продажи атрибутики.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что отец футболиста Хорхе Месси приобрел дом в Милане.

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 633 раза в 729 матчах. В главной команде клуба он дебютировал в октябре 2004 года.

источник: Sport Mediaset
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