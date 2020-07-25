«Интер» собирается оформить переход Месси в 2021 году

Итальянская телекомпания Mediaset сообщает, что Лионель Месси в следующем году может перейти из «Барселоны» в миланский «Интер».

Если аргентинец откажется продлевать действующий контракт с каталонцами, то 1 июля 2021 года станет свободным агентом. «Интер» сможет подписать контракт с Месси, и миланцам не придется платить «Барселоне» за трансфер.

Сине-черные готовы платить Лионелю по 50 миллионов евро за сезон, поскольку его переход привлечет новых спонсоров и увеличит продажи атрибутики.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что отец футболиста Хорхе Месси приобрел дом в Милане.

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 633 раза в 729 матчах. В главной команде клуба он дебютировал в октябре 2004 года.