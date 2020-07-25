Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановского (фото)

Луческу – самый успешный тренер в истории «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины с 2005 по 2014 годы, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009-м.

Фанаты киевского «Динамо» протестуют против назначения Мирчи Луческу на должность главного тренера команды из столицы Украины.

За 12 лет работы в «Шахтере» румынский тренер регулярно критиковал киевский клуб.

74-летний Луческу 23 июля заключил с «Динамо» контракт на два года.

Лобановский трижды занимал пост главного тренера «Динамо»: с 1973 года по 1982-й, с 1984-го по 1990-й и с 1996-го по 2002-й. Бело-голубые под его руководством восемь раз выиграли чемпионат СССР, пять раз завоевали золотые медали чемпионатов Украины и дважды выиграли Кубок обладателей кубков.

Валерий Васильевич ушел из жизни в 2002 году. В 2003-м ему установили памятник у стадиона «Динамо».