ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 18:09
автор: Виктор Шарафудинов

Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановского (фото)

Болельщики негативно восприняли назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера бело-голубых.

Фанаты киевского «Динамо» протестуют против назначения Мирчи Луческу на должность главного тренера команды из столицы Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @euro_scope

Болельщики завязали глаза памятнику Валерия Лобановского, установленного у стадиона «Динамо» в Киеве.

Луческу – самый успешный тренер в истории «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины с 2005 по 2014 годы, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009-м.

За 12 лет работы в «Шахтере» румынский тренер регулярно критиковал киевский клуб.

74-летний Луческу 23 июля заключил с «Динамо» контракт на два года.

Лобановский трижды занимал пост главного тренера «Динамо»: с 1973 года по 1982-й, с 1984-го по 1990-й и с 1996-го по 2002-й. Бело-голубые под его руководством восемь раз выиграли чемпионат СССР, пять раз завоевали золотые медали чемпионатов Украины и дважды выиграли Кубок обладателей кубков.

Валерий Васильевич ушел из жизни в 2002 году. В 2003-м ему установили памятник у стадиона «Динамо».

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб обратился к умершему отцу«Химки» сыграют в премьер-лигеПод Анапой перевернулся УАЗ с туристамиРумынка, о которой мечтает весь мирЕмельяненко прокомментировал поражение от ИсмаиловаТактаров резко высказался о Емельяненко и Исмаилове
«Ислочь» благодаря дублю Януша обыграли «Динамо-Брест»
Чемпион Белоруссии пропустил два предыдущих тура из-за вспышки коронавируса в команде.
25.07.2020 18:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановского (фото)
Болельщики негативно восприняли назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера бело-голубых.
25.07.2020 18:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Галатасарай» поборется с «Фиорентиной» за переход Манджукича
Хорватский нападающий получил статус свободного агента после расставания с катарским «Аль-Духаилем».
25.07.2020 17:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Обследование не выявило у Мбаппе перелома
Нападающий «Пари Сен-Жермен» получил травму во вчерашнем финале Кубка Франции.
25.07.2020 16:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего молодого футболиста минувшего сезона ФНЛ Руденко
В 25 матчах первого дивизиона 21-летний нападающий забил 14 мячей, сделав три голевые передачи.
25.07.2020 16:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона
Армейцы финишировали на четвертом месте в РПЛ и осенью выступят в Лиге Европы.
25.07.2020 16:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зенит» и «Химки» объявили составы на финал Кубка России
Матч в Екатеринбурге начнется в 17:00 по московскому времени.
25.07.2020 15:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Интер» собирается оформить переход Месси в 2021 году
Следующим летом у аргентинского нападающего закончится контракт с «Барселоной».
25.07.2020 15:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Фенербахче» ведет с «Локомотивом» переговоры о переходе Смолова
Вторую часть сезона-2019/20 Федор провел в испанской «Сельте» на правах аренды.
25.07.2020 14:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Турнир за выживание в чемпионате Чехии не доиграли из-за коронавируса. Лигу расширят до 18 команд
Всю команду клуба «Опава» отправили на карантин из-за заражения одного футболиста.
25.07.2020 14:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика