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25 июля 18:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Ислочь» благодаря дублю Януша обыграли «Динамо-Брест»

Чемпион Белоруссии пропустил два предыдущих тура из-за вспышки коронавируса в команде.

Матч 19-го тура чемпионата белорусской высшей лиги «Ислочь» – «Динамо-Брест» завершился с результатом 2:0.

Оба мяча забил нападающий хозяев Николай Януш на 30-й и 53-й минутах.

Для динамовцев Бреста эта встреча стала первой после трехнедельной паузы. Из-за того, что у нескольких футболистов нашли коронавирус, чемпионам Белоруссии пришлось пропустить два предыдущих тура. Матчи были перенесены на более поздний срок.

«Ислочь», прервав серию из трех поражений, набрала 26 очков и занимает девятое место.

У «Динамо-Брест» столько же, но команда находится на восьмой строчке таблицы, сыграв на две игры меньше.

31 июля «Динамо-Брест» примет «Витебск». 1 августа состоится матч «Славия» (Мозырь) – «Ислочь».

источник: «Советский спорт»
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«Ислочь» благодаря дублю Януша обыграли «Динамо-Брест»
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