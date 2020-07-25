«Ислочь» благодаря дублю Януша обыграли «Динамо-Брест»

Матч 19-го тура чемпионата белорусской высшей лиги «Ислочь» – «Динамо-Брест» завершился с результатом 2:0.

Оба мяча забил нападающий хозяев Николай Януш на 30-й и 53-й минутах.

Для динамовцев Бреста эта встреча стала первой после трехнедельной паузы. Из-за того, что у нескольких футболистов нашли коронавирус, чемпионам Белоруссии пришлось пропустить два предыдущих тура. Матчи были перенесены на более поздний срок.

«Ислочь», прервав серию из трех поражений, набрала 26 очков и занимает девятое место.

У «Динамо-Брест» столько же, но команда находится на восьмой строчке таблицы, сыграв на две игры меньше.