«Зенит» обыграл «Химки» благодаря пенальти Дзюбы и в четвертый раз завоевал Кубок России

Финал Кубка России сезона-2019/20 «Зенит» – «Химки» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 84-й минуте Артем Дзюба, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол защитника Евгения Гапона против Малкома.

«Зенит» в четвертый раз в истории и впервые под руководством Сергея Семака завоевал Кубок России. Ранее петербургский клуб выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.

Петербургский клуб во второй раз в истории сделал «золотой дубль». Ранее «Зенит» выиграл и чемпионат, и Кубок России в 2010 году под руководством Лучано Спаллетти.

По количеству побед в Кубке России «Зенит» обошел «Спартак». Больше успехов в турнире только у «Локомотива» (восемь) и ЦСКА (семь).