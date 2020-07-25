«Зенит» обыграл «Химки» благодаря пенальти Дзюбы и в четвертый раз завоевал Кубок России

Финал Кубка России сезона-2019/20 «Зенит» – «Химки» завершился со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 84-й минуте Артем Дзюба, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол защитника Евгения Гапона против Малкома.
«Зенит» в четвертый раз в истории и впервые под руководством Сергея Семака завоевал Кубок России. Ранее петербургский клуб выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
Петербургский клуб во второй раз в истории сделал «золотой дубль». Ранее «Зенит» выиграл и чемпионат, и Кубок России в 2010 году под руководством Лучано Спаллетти.
По количеству побед в Кубке России «Зенит» обошел «Спартак». Больше успехов в турнире только у «Локомотива» (восемь) и ЦСКА (семь).
«Химки» во второй раз добрались до финала и во второй раз потерпели поражение. В 2005 году под руководством Павла Яковенко подмосковная команда уступила ЦСКА (0:1). Тогда «Химки» выступали в элитном дивизионе.
Следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эта дату ориентировочно запланирован матч за Суперкубок России. Соперником команды Семака станет московский «Локомотив».
Кубок России 2019/20
Финал
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки» – 1:0
Гол: Дзюба, 84 (с пенальти).
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Смольников, 90+2), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 76), Барриос, Кузяев, Оздоев (Жирков, 76), Малком (Шатов, 89), Азмун (Сутормин, 89), Дзюба.
«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 65), Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Боженов, Трошечкин, Корян (Алиев, 81), Дядюн (Барков, 64).
Предупреждения: Азмун, 37, Ракицкий, 73 – Дядюн, 35, Боженов, 39, Барков, 90, Кухарчук, 90+1.
Судья: Москалев (Воронеж)