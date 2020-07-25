«Динамо» получило путевку в Лигу Европы

В субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Таким образом, «Динамо», занявшее по итогам чемпионата России шестое место, получила путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Напомним, что ранее право участия в Лиге Европы завоевали ЦСКА и «Ростов» - армейцы стартуют на турнире с группового этапа, а ростовский клуб – с третьего квалификационного раунда.