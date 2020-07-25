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25 июля 19:19
автор: Виктор Шарафудинов

Артем Дзюба: Могли и раньше все решить. Эмоции зашкаливали и не хватало хладнокровия

Нападающий «Зенита» стал автором победного гола в финале Кубка России.

В финале Кубка России петербургский клуб обыграл «Химки» со счетом 1:0 благодаря пенальти, который на 84-й минуте реализовал Артем Дзюба.

После встречи нападающий дал комментарий в эфире телеканала «Матч ТВ»:
«Химки» – молодцы. Они хорошо и самоотверженно играли. Кубковые матчи тем и прекрасны, что любой может победить. По большому счету у них был только один момент: в концовке матча, когда они нас простили. Больше моментов я не вспомню. Мы могли и раньше все решить. Во втором тайме я мог забить, были и другие моменты. Чуть-чуть не хватало хладнокровия, потому что эмоции зашкаливали. Понимали, что если проиграем «Химкам», то будет очень много разговоров.

Пенальти всегда бить неприятно. Состояние очень неприятное. Ответственность давит. Но есть опыт матча чемпионата мира против Испании. Тогда было действительно страшно.

Необязательный фол был у «Химок». Нам немножко повезло, ведь Малком уходил в сторону, и Гапон сам расстроился, что сделал грубый подкат.

Поздравляю «Химки» с выходом в РПЛ. Сегодня чуда не произошло, но сравнять счет они могли. Честно говоря, думал уже, что мяч в сетке, но Кержаков сыграл спокойно. Уверенный парень у нас в воротах».

«Зенит» выиграл Кубок России в четвертый раз и во второй раз в истории сделал «золотой дубль».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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