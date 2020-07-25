Роман Терюшков: «Химки» - сильная и неуступчивая команда, готовая к выступлению в премьер-лиге

- Все видно было по игре, на 94-й минуте попали в штангу. Все все понимают. «Химки» ни в чем не уступали «Зениту». Понятно, что это чемпион страны, у них собран отличный состав, но мы показали, что и у нас сильная и неуступчивая команда, готовая к выступлению в премьер-лиге, - приводит слова Терюшкова «РИА Новости».

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.