Футболисты «Зенита» разбили хрустальную крышку Кубка России

В финале Кубка России «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 1:0. Во время церемонии награждения произошел инцидент.

Получив трофей из рук президента РФС Александра Дюкова, футболисты «Зенита» выронили трофей перед началом командного фотографирования. В результате разбилась хрустальная крышка Кубка.

Нынешний Кубок России у изготовлен в 2010 году по заказу Российского футбольного союза. Кубок состоит из хрустальной чаши с серебряными ручками, основания и крышки из хрусталя. Общий вес награды – около 17 килограммов.