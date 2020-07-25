Дмитрий Селюк: Еще недели две назад поздравил «Динамо» с выходом в еврокубки

- Я еще недели две назад поздравил «Динамо» с выходом в еврокубки. Был уверен, что «Зенит» обыграет и «Спартак», и «Химки». Но со вторыми было сложнее. Вратарь сыграл здорово. «Химки» в РПЛ не потеряются, - передает слова Селюка News.ru.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Отметим, что благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «Динамо» получило путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Московская команда начнет выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.