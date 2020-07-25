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25 июля 19:45
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Семак: Когда в концовке мяч попал в штангу, сердце екнуло

«Зенит» выиграл Кубок России, одолев в финале «Химки».

Гол Артема Дзюбы с пенальти принес петербургскому клубу победу в финале Кубка России, но на последних секундах у «Химок» был шанс перевести матч в дополнительное время.

Защитник подмосковной команды Егор Данилкин направил мяч в штангу. Этот эпизод и другие события встречи прокомментировал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч ТВ»:

«В концовке матча сердце екнуло. У каждой команды может быть один момент за игру. Напряжение было до финального свистка. У «Химок» была хорошая возможность забить, когда мяч попал в штангу. Судья дал возможность доиграть и даже сверх того. Нам надо было забивать раньше, моменты были.

Тогда бы избежали валидольной концовки, но это Кубок. ЦСКА (в 2005 году) тоже обыгрывал «Химки» в финале со счетом 1:0. И «Зенит» (в 2010 году) побеждал «Сибирь» 1:0. Надо забивать в начале – тогда и игра открывается. Главное, что мы победили и завершили сезон на прекрасной ноте».

«Зенит» завоевал Кубок в четвертый раз и впервые с 2010 год сделал «золотой дубль».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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