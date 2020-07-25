Андрей Талалаев: Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась

«Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков», - цитирует Талалаева пресс-служба самарского клуба.

Ранее стало известно, что Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб. Руководить самарской командой после ухода Талалаева будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Добавим, что в первом туре первенства ФНЛ «Крылья Советов» 2 августа на своем поле сыграют с «Балтикой».