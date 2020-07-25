ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 20:15

Андрей Талалаев: Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась

Российский специалист оценил работу своего тренерского штаба в «Крыльях Советов», которые по итогам сезона не сумели сохранить прописку в РПЛ, заняв 15-е место.

«Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков», - цитирует Талалаева пресс-служба самарского клуба.

Ранее стало известно, что Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб. Руководить самарской командой после ухода Талалаева будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Добавим, что в первом туре первенства ФНЛ «Крылья Советов» 2 августа на своем поле сыграют с «Балтикой».

источник: ФК «Крылья Советов»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Great Wall создал симбиоз Jeep Wrangler и UAZ HunterГенич рассказал, как Джикия звал Кварацхелию в «Спартак»«Спартак» опубликовал открытое письмо к Кашшаи с вопросами по судействуТактаров резко высказался о Емельяненко и ИсмаиловеЕмельяненко прокомментировал поражение от ИсмаиловаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Роман Терюшков: «Химки» достаточно укреплены, но два-три человека понадобятся
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что в понедельник будет обсуждаться необходимость усиления состава «Химок».
25.07.2020 20:29
Футбол
Андрей Талалаев: Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась
Российский специалист оценил работу своего тренерского штаба в «Крыльях Советов», которые по итогам сезона не сумели сохранить прописку в РПЛ, заняв 15-е место.
25.07.2020 20:15
Футбол
Талалаев покинул «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб.
25.07.2020 19:58
Футбол
Лаллана согласовал трехлетний контракт с «Брайтоном»
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продолжит карьеру в «Брайтоне».
25.07.2020 19:52
Футбол
Сергей Семак: Когда в концовке мяч попал в штангу, сердце екнуло
«Зенит» выиграл Кубок России, одолев в финале «Химки».
25.07.2020 19:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: Талалаев может покинуть «Крылья Советов» и возглавить клуб РПЛ
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может покинуть самарскую команду.
25.07.2020 19:38
Футбол
Дмитрий Селюк: Еще недели две назад поздравил «Динамо» с выходом в еврокубки
Футбольный агент оценил выступление «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».
25.07.2020 19:27
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили хрустальную крышку Кубка России
Во время церемонии произошел конфуз.
25.07.2020 19:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Роман Терюшков: «Химки» - сильная и неуступчивая команда, готовая к выступлению в премьер-лиге
Министр спорта Московской области Роман Терюшков оценил выступление «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».
25.07.2020 19:23
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика