Михаил Гершкович: Выход «Динамо» в Лигу Европы - хорошая мотивация для дальнейшего развития

- Выход даже в отборочный раунд Лиги Европы - хорошая мотивация для дальнейшего развития клуба и возвращения тех традиций, которые были присущи другим поколениям игроков «Динамо», - передает слова Гершковича ТАСС.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Отметим, что благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «Динамо» получило путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Московская команда начнет выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.