Роман Терюшков: «Химки» достаточно укреплены, но два-три человека понадобятся

- В понедельник мы проведем встречу, обсудим все необходимые шаги, проанализируем игру, состав. В том числе обсудим, где необходимы усиления. Команда достаточно укреплена, но два-три человека понадобятся, - передает слова Терюшкова ТАСС.

Добавим, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в российской премьер-лиге.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.