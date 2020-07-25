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25 июля 20:29

Роман Терюшков: «Химки» достаточно укреплены, но два-три человека понадобятся

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что в понедельник будет обсуждаться необходимость усиления состава «Химок».

- В понедельник мы проведем встречу, обсудим все необходимые шаги, проанализируем игру, состав. В том числе обсудим, где необходимы усиления. Команда достаточно укреплена, но два-три человека понадобятся, - передает слова Терюшкова ТАСС.

Добавим, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в российской премьер-лиге.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

источник: ТАСС
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