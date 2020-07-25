Сергей Юран: Пенальти вызывает сомнения, но игра закончена, специалисты посмотрят и дадут оценку

- Одиннадцатиметровый я посмотрел, со скамейки во время игры было плохо видно. Это ключевой момент в игре, концовка, игроки обращались с просьбой посмотреть VAR, но почему-то не посмотрели. То, что я увидел, вызывает сомнения в этом одиннадцатиметровом, но игра закончена, специалисты посмотрят и дадут оценку, - передает слова Юрана ТАСС.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти.