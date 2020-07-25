Александр Медведев: «Зенит» победил серьезного соперника в упорной борьбе

- Как забили и сколько забили - это уже вопрос истории. Финалы кубков не только в футболе, но и в хоккее иногда решаются за счет одного гола, поскольку это отражает накал борьбы. Разочарования от того, что мы победили не со счетом 3:0 или 5:1, не испытываю. Мы победили серьезного соперника в упорной борьбе, - передает слова Медведева ТАСС.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эту дату запланирован матч за Суперкубок России, соперником команды станет «Локомотив».