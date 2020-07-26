Спортивный директор «Наполи»: Мы заинтересованы в Осимхене, нам нужно договориться с его агентом

Спортивный директор «Наполи» Криштиано Джунтоли подтвердил информацию о том, что итальянский клуб заинтересован в услугах нападающего «Лилля» Виктора Осимхена.

«Переговоры идут, мы заинтересованы в Осимхене, но на данный момент все не так, как думают многие. Нам нужно договориться с его новым агентом», - цитирует Джунтоли Football Italia.

21-летний нападающий перешел в «Лилль» летом 2019 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.

В составе сборной Нигерии Осимхен провел восемь игр и забил четыре гола.