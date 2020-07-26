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26 июля 13:34
автор: Юрий Нечаев

Игорь Черевченко: Приглашение от «Оренбурга» было, но я отказался

Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал».

Российский тренер Игорь Черевченко сообщил, что отказался возглавить «Оренбург».

«Да, приглашение было, но я отказался. Сейчас надо немножко отдохнуть, перезагрузиться. Варианты есть, но нужно все хорошенько обдумать», - цитирует специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, с ноября 2018 года по июль 2020 года 45-летний Черевченко возглавлял «Арсенал». Также он известен по работе главным тренером «Балтики» и «Локомотива».

По итогам завершившегося чемпионата России «Оренбург» вылетел в ФНЛ. Команда заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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