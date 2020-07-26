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26 июля 15:52
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: У «Ахмата» больше шансов оформить переход Трошечкина, чем у «Рубина»

У 24-летнего полузащитника «Химок» есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин покинет подмосковную команду в нынешнее межсезонье.

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Ахмат» и «Рубин».

Больше шансов заполучить лидера подмосковного клуба у грозненцев, которых вот-вот возглавит Андрей Талалаев, прекрасно знающий возможности Трошечкина по совместной работе в «Химках».

Трошечкин является воспитанником «Локомотива». В «Химки» он перешел в июле 2019 года из «Ростова».

В завершившемся сезоне он провел за подмосковный клуб 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

источник: Телеграм-канал Sport_inside
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