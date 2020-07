Гейл из «Ньюкасла» в матче против «Ливерпуля» стал автором самого быстрого гола последних туров АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии форвард «Ньюкасла» Дуайт Гейл открыл счет уже на 25-й секунде.

Opta Joe сообщает, что Гейл стал автором самого быстрого гола из числа тех, которые были забиты в играх последних туров чемпионатов АПЛ.

25 - Dwight Gayle's opener after 25 seconds is the quickest goal ever scored on the final day of the Premier League season, and the earliest Liverpool have ever conceded in a Premier League game. Force. pic.twitter.com/RkH1udxH7v