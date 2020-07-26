Александр Точилин: «Динамо» по силам попасть в групповой этап Лиги Европы

- Очень рад, что «Динамо» вышло в квалификацию Лиги Европы, но в команде грядут серьезные изменения. Вопрос, как будет выстроена селекция, кем команда усилится, какие позиции будут усилены? Но я думаю, что «Динамо» по силам попасть в групповой этап Лиги Европы, а дальше будет видно, - приводит слова Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Отметим, что благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «Динамо» получило путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Московская команда начнет выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.