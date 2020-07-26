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26 июля 19:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Уотфорд» вылетел из АПЛ, уступив «Арсеналу». «Астон Вилла» спаслась, сыграв вничью с «Вест Хэмом»

В чемпионате Англии завершились матчи заключительного 38-го тура.

Бирмингемская «Астон Вилла» спаслась от вылета из АПЛ, сыграв на выезде вничью с лондонским «Вест Хэмом» (1:1).

В следующем сезоне выступать в чемпионшипе придется «Уотфорду», который сегодня на выезде проиграл «Арсеналу» с результатом 2:3.

«Вест Хэм» и «Астон Вилла» обменялись голами в концовке встречи. Джек Грилиш открыл счет на 84-й минуте, но уже на 85-й «молотобойцы» отыгрались стараниями украинского нападающего Андрея Ярмоленко.

«Арсенал» в игре против «Уотфорда» вел 3:0 после первого тайма. Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, реализовав пенальти на пятой минуте и поразив ворота гостей на 33-й, а в промежутке между голами габонца отличился Киран Тирни (24-я).

Далее «Уотфорд» до минимума сократил отставание. На 43-й с 11-метрового забил Трой Дини, а на 66-й автором гола стал Дэнни Уэлбек. Тем не менее, команда Хейдена Маллинса не смогла спастись от поражения.

«Уотфорд», набрав 34 очка, занял предпоследнее 19-е место и вылетел из АПЛ. Вместе командой из пригорода Лондона в следующем сезоне в чемпионшипе выступят также «Борнмут» (34 очка, 18-е место) и «Норвич» (21 очко, 20-е место).

«Астон Вилла» финишировала 17-й и спаслась от расставания с элитным дивизионом (35 очков).

«Вест Хэм» закончил сезон на 16-м месте, набрав 39 очков.

«Арсенал» занял 8-е место, набрав 56 очков.

источник: «Советский спорт»
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