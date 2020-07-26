Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

На счету 33-летнего форварда 23 забитых мяча в 35 встречах чемпионата. Вторую строчку в списке бомбардиров занял нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся 22 раза в 36 играх. Замкнул тройку форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингз, забивший 22 гола в 38 матчах.

Отметим, что Варди стал самым возрастным игроков, выигравшим гонку бомбардиров премьер-лиги. Ранее достижение принадлежало Дидье Дрогба, который в 32 года стал лучшим по этому показателю в сезоне-2009/10.