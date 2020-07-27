Брендан Роджерс: Я разочарован результатом матча с «МЮ», но воодушевлен сезоном «Лестера» в целом

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился эмоциями после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 38-м туре АПЛ.

«Мы сыграли хорошо. С тем уровнем футбола, который демонстрировал «МЮ», нам было важно оставаться в игре. В первом тайме нам не хватало последнего паса и немного качества в завершении.

Все шло по плану, но потом случился этот пенальти, и мы были вынуждены отыгрываться. Разочарован результатом, но воодушевлен сезоном в целом, горжусь своей командой. В следующем году мы должны быть более амбициозными и надеяться на улучшение», — цитирует Роджерса BBC.

Напомним, вчера футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Лестер» в выездном матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе манкунианцев голами отметились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

Эта победа позволила «МЮ» набрать 66 очков, занять третье место в итоговой таблице АПЛ и завоевать право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Лестер» с 62 очками завершил сезон на пятой позиции и сыграет в Лиге Европы.