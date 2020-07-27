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27 июля 09:41
автор: Юрий Нечаев

Рой Кин: Если «Манчестер Юнайтед» хочет побороться за чемпионство, им нужен новый вратарь

«МЮ» завершил сезон в АПЛ на третьем месте.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз раскритиковал испанского вратаря команды Давида де Хеа.

«Я никогда не был большим фанатом де Хеа. Он совершает слишком много ошибок, которые стоят «МЮ» больших очков. Если «Манчестер Юнайтед» хочет побороться за чемпионство, им нужен лучший вратарь.

Они нуждаются в переменах, и они успешно делали их раньше. Форвардов и полузащитников отдают в аренду или продают, но, по какой-то причине, все думают, что вратарей нужно держать в команде чуть дольше из-за их былых заслуг. Мы видели, как «Ливерпуль» вышел на другой уровень, когда поменял вратаря», — цитирует Кина Sky Sports.

Вчера манкунианцы обыграли «Лестер» в 38-м туре чемпионата Англии со счетом 2:0. «Красные дьяволы» завершили чемпионат на третьем месте в турнирной таблице и добились права на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Для де Хеа эта игра стала 113-й сухой в АПЛ. По этому показателю он опередил датчанина Петера Шмейхеля (112) и вышел на первое место в истории клуба.

Испанский голкипер перешел в «Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году. За это время он провел за команду 404 матча во всех турнирах, пропустил 415 голов и 143 раза сыграл «на ноль».

источник: Sky Sports
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