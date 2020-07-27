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27 июля 10:28
автор: Юрий Нечаев

Джанлуиджи Буффон: Побеждать на протяжении трех тысяч дней и девяти лет подряд — просто невероятно

«Ювентус» в очередной раз выиграл чемпионат Италии.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не скрывал эмоций после очередного чемпионства со «старой синьорой».

«Победить трудно. Выиграть снова очень трудно. Делать это на протяжении трех тысяч дней и девяти лет подряд — просто невероятно», — написал Буффон в Twitter.

Напомним, в воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.

42-летний Буффон стал десятикратным чемпионом Италии. Свой первый титул он выиграл в сезоне 2001/02.

В текущем сезоне в серии А голкипер провел восемь матчей и пропустил восемь голов.

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