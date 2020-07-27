Джанлуиджи Буффон: Побеждать на протяжении трех тысяч дней и девяти лет подряд — просто невероятно

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не скрывал эмоций после очередного чемпионства со «старой синьорой».

«Победить трудно. Выиграть снова очень трудно. Делать это на протяжении трех тысяч дней и девяти лет подряд — просто невероятно», — написал Буффон в Twitter.

Vincere è difficile. Rivincere è difficilissimo.

Farlo da tremila giorni e per nove anni di fila è semplicemente immenso. #STRON9ER pic.twitter.com/60ALsNrOGq — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 26, 2020

Напомним, в воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) и в девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии.