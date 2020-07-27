Власов уходит с должности коммерческого директора «Спартака»

Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покидает клуб.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды во время карантина удалось сохранить всех ключевых партнеров клуба и подписать контракты с новыми, в частности с «Уральскими авиалиниями». Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению. Спасибо за все, что сделал для «Спартака», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

⚠️ Коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покидает клуб. Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению!https://t.co/jubbNkucmv — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 27, 2020

Ранее Власов работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. В 2015 году он перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций.