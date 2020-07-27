«Крылья Советов» приступили к подготовке к новому сезону

Самарские «Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда собралась на подмосковной базе в Кратово, где в ближайшие два дня все 24 футболиста должны пройти медосмотр.

«Крылья» начали подготовку к новому сезонуhttps://t.co/Dg5CNStIAU — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 27, 2020

Напомним, «Крылья Советов» завершили чемпионат России на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице, и не смогли сохранить прописку в РПЛ.

Уже 2 августа, в рамках первенства ФНЛ, самарцы на своем поле сыграют с «Балтикой».