Бруну Фернандеш: Ближайшая цель «Манчестер Юнайтед» – победа в Лиге Европы

– Попадание в Лигу чемпионов – это именно то, что мы хотели. Мы усердно тренировались, чтобы достичь желаемого результата. Однако я думаю, что наша команда имеет достаточно качеств, чтобы завоевывать титулы. На данный момент мы сосредоточены на Лиге Европы, потому что это действительно хороший трофей, и мы хотим победить, – рассказал португалец в интервью для MUTV.

Напомним, в матче 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Лестер» (2:0) и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 66 очков. Фернандеш стал автором победного мяча, реализовав 11-метровый удар во втором тайме.