Мартин Якубко: Вероятное возрождение «Амкара» станет лучшим решением за последние годы

– Исчезновение «Амкара» стало большой трагедией для всех. Я ушел из команды пять лет назад, но до сих пор болельщики из Перми пишут мне в социальных сетях, поздравляют меня с какими-то событиями из моей жизни. Также они говорят, что было бы неплохо возродить клуб. Если это сделают, то это будет лучшим решением за последние годы, – цитирует Якубко «РИА Новости».

Словацкий футболист выступал за «Амкар» с 2012 по 2015 год. В общей сложности он провел 66 матчей, забив восемь голов и отдав девять ассистов.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении возродить «Амкар». Это заявление было опубликовано после подписания соглашения о сотрудничестве региона с Российским футбольным союзом (РФС).

Пермский клуб был признан банкротом после сезона-2017/18 и прекратил свое существование.