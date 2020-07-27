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27 июля 14:48
автор: Владислав Корегин

Мартин Якубко: Вероятное возрождение «Амкара» станет лучшим решением за последние годы

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал возможное возрождение пермского клуба.

– Исчезновение «Амкара» стало большой трагедией для всех. Я ушел из команды пять лет назад, но до сих пор болельщики из Перми пишут мне в социальных сетях, поздравляют меня с какими-то событиями из моей жизни. Также они говорят, что было бы неплохо возродить клуб. Если это сделают, то это будет лучшим решением за последние годы, – цитирует Якубко «РИА Новости».

Словацкий футболист выступал за «Амкар» с 2012 по 2015 год. В общей сложности он провел 66 матчей, забив восемь голов и отдав девять ассистов.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении возродить «Амкар». Это заявление было опубликовано после подписания соглашения о сотрудничестве региона с Российским футбольным союзом (РФС).

Пермский клуб был признан банкротом после сезона-2017/18 и прекратил свое существование.

источник: «РИА Новости»
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