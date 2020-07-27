Официально: Ловрен стал игроком «Зенита»

По информации источника, 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с питерским клубом. Сумма трансфера составила около 12 млн евро.

Официально: Деян Ловрен — игрок «Зенита»! 💙



Соглашение с игроком рассчитано на три года.



Добро пожаловать, Деян!https://t.co/j3p030Cibc pic.twitter.com/0CDk7kFJii — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 27, 2020

Напомним, что в 2014 году «Ливерпуль» заплатил за хорвата 25,3 млн евро «Саутгемптону». В составе красных Ловрен стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 15 матчах, забив один гол и отдав один ассист.