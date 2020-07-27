Ловрен рассказал, почему принял предложение «Зенита»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после трансфера в питерский клуб.

Напомним, 31-летний футболист перебрался в РПЛ из «Ливерпуля». По информации СМИ, сумма сделки составила 12 млн евро.

«Я счастлив и горд за то, что перешел в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся.

Я знал, что «Зенит» – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне – еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры.

Знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно – Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало – теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше» – сказал хорватский футболист пресс-службе «Зенита».