Уткин признан лучшим игроком «Краснодара» в июле

За 20-летнего россиянина проголосовали 27% болельщиков. Второе место занял нападающий Маркус Берг (18%). Тройку лучших замкнул еще один форвард «быков» – Вандерсон (14%).

Напомним, в июле Уткин принял участие во всех семи матчах краснодарской команды, забив два гола и отдав два ассиста. Дублем игрок отметился в игре 26-го тура с «Зенитом» (2:4).

«Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России сезона 2019/2020 и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов.