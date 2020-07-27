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27 июля 17:09
автор: Владислав Корегин

«Я не могу работать в атмосфере враждебности». Луческу покинул пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал свой уход из команды спустя четыре дня после назначения.

– Я не могу мириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо». Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны болельщиков, чья поддержка так нужна команде, – цитирует тренера Gazeta Sporturilor.

23 июля «Динамо» официально объявило о подписании с 74-летним румынским специалистом соглашения на два года с опцией продления еще на год.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял «Шахтер». Под его руководством донецкий клуб выигрывал чемпионат Украины (восемь раз), Кубок (шесть раз) и Суперкубок страны (семь раз), а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

источник: Gazeta Sporturilor
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«Я не могу работать в атмосфере враждебности». Луческу покинул пост главного тренера «Динамо»
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