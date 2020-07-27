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27 июля 17:35
автор: Владислав Корегин

Сергей Степашин: Цель «Динамо» – попасть в групповой этап Лиги Европы

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о целях команды на следующий сезон.

– Цель – попасть в групповой этап Лиги Европы. Что касается чемпионата России, то по итогам турнира нужно оказаться в зоне еврокубков, – цитирует Степашина ТАСС.

«Динамо» завершило сезон РПЛ на шестом месте, набрав 41 очко, и пробилось в Лигу Европы – команда будет стартовать в турнире со второго квалификационного раунда.

В последний раз московский клуб участвовал в еврокубках в сезоне 2014/2015. Тогда «Динамо» выступало в Лиге Европы и вышло в 1/8 финала турнира, уступив в двухматчевом противостоянии «Наполи» (1:3, 0:0). На тот момент бело-голубых возглавлял Станислав Черчесов.

источник: ТАСС
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