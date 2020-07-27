ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июля 20:01
автор: Владислав Корегин

Александр Точилин: «Локомотиву» нужно прилагать максимум усилий, чтобы достойно выглядеть в ЛЧ

Бывший защитник и тренер московского «Динамо» Александр Точилин оценил ближайшие перспективы «Локомотива».

– В «Локомотиве» дела обстоят непросто, потому что мы толком не можем понять их направление. Они говорят, что курс меняется. Ну, хорошо, курс меняется, а как они будут выглядеть при этой смене курса? Уровень команды не такой высокий, как, скажем, у «Зенита», поэтому им нужно будет прилагать максимальные усилия, чтобы достойно выглядеть в Лиге чемпионов, – цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что «Локомотив» завоевал серебряные медали РПЛ сезона 2019/2020. Таким образом, подопечные Марко Николича во второй раз кряду выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ордец назван лучшим игроком «Динамо» в июне-июлеТалалаев ушёл из «Крыльев Советов»«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» шутят в твиттере друг над другом, а «Оренбург» - над собойЮ.Жиркова заподозрили в том, что он не тот, за кого себя выдаетЗвезда Disney поменяла карьеру в кино на фильмы для взрослыхВзорванный «Олимпийский» показали с воздуха
«Первый канал» покажет матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив»
Игра состоится в Москве 7 августа.
27.07.2020 20:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Вадим Евсеев: Соперники стали воспринимать «Уфу» совершенно иначе
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от нового сезона Российской премьер-лиги.
27.07.2020 20:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Точилин: «Локомотиву» нужно прилагать максимум усилий, чтобы достойно выглядеть в ЛЧ
Бывший защитник и тренер московского «Динамо» Александр Точилин оценил ближайшие перспективы «Локомотива».
27.07.2020 20:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сергей Силкин: Кокорин усилит любой клуб РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о дальнейшей карьере нападающего Александра Кокорина.
27.07.2020 19:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Луческу опроверг информацию об уходе тренера из киевского «Динамо»
Аркадий Запорожану утверждает, что румынские СМИ просто опубликовали несколько фрагментов из переписки с Игорем Суркисом.
27.07.2020 19:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Микель Артета: У «Арсенала» нехватка кадров в обороне
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поведал о том, что в связи с тяжелой кадровой ситуацией клуб может выйти на трансферный рынок в поисках нового защитника.
27.07.2020 19:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мбаппе пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ»
Французский нападающий получил тяжелую травму в финале Кубка Франции.
27.07.2020 18:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Обладатель Кубка Польши «Краковия» оштрафована на пять очков за договорные матчи
Команда из Кракова должна выступить в квалификации Лиги Европы.
27.07.2020 18:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мэрия Болоньи присвоит Михайловичу статус почетного гражданина города
Сербский тренер местной команды борется с лейкемией.
27.07.2020 18:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Защитник «Тоттенхэма» Танганга продлил контракт с клубом до 2025 года
Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга продлил контракт с лондонским клубом.
27.07.2020 18:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика