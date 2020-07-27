Александр Точилин: «Локомотиву» нужно прилагать максимум усилий, чтобы достойно выглядеть в ЛЧ

– В «Локомотиве» дела обстоят непросто, потому что мы толком не можем понять их направление. Они говорят, что курс меняется. Ну, хорошо, курс меняется, а как они будут выглядеть при этой смене курса? Уровень команды не такой высокий, как, скажем, у «Зенита», поэтому им нужно будет прилагать максимальные усилия, чтобы достойно выглядеть в Лиге чемпионов, – цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что «Локомотив» завоевал серебряные медали РПЛ сезона 2019/2020. Таким образом, подопечные Марко Николича во второй раз кряду выступят в групповом этапе Лиги чемпионов.