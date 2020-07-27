Бывший тренер «Рубина» Грасия возглавил «Валенсию»

По информации источника, контракт 50-летнего испанца с командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Грасия был главным тренером «Рубина» – вместе с казанцами он занял девятое место и покинул клуб. Что касается последнего места его работы, то это был «Уотфорд», которым он руководил с 21 января 2018-го по 7 сентября 2019 года.

29 июня руководство «Валенсии» официально объявило об увольнении с поста главного тренера Альберта Селадеса. Минувший сезон команда завершила на девятом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Летучие мыши» отстали от еврокубковой зоны на три очка.