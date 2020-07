Источник: В среду Кавани подпишет двухлетний контракт с «Бенфикой»

Как сообщает в своем «твиттере» Stadium Astro, 33-летний уругваец перейдет в «Бенфику». Срок контракта – два года.

Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». В своей карьере он провел 556 матчей, забил 341 гол и отдал 65 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

UPDATE: Edinson Cavani has reportedly 'accepted the proposal' from Benfica and confirmation of the free transfer could be made official on Wednesday. The 33 year old striker will reportedly sign a 2-year contract.