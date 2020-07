Джейми Варди: Мой пример показывает, что вы никогда не должны отказываться от своих мечтаний

Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал завоевание «Золотой бутсы» АПЛ.

– Никогда за миллион лет я не думал, что смогу выиграть медаль премьер-лиги, не говоря уже о Золотом бутсе ... просто вау! Мой пример показывает то, что вы никогда не должны отказываться от своих мечтаний, какими бы безумными они ни казались! – написал Варди в своем «твиттере».

Never in a million years did I ever think I would win a Premier League winners medal let alone the Golden Boot...just wow!



If this proves anything, it shows you should never ever give up on your dreams, no matter how crazy they may seem! pic.twitter.com/YveNP8ydem