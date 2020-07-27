АПЛ может предоставить отпуск для клубов, которые в августе сыграют в еврокубках

Телеканал Sky Sports сообщает, что Английская премьер-лига рассмотрит возможность предоставления 30 дней отдыха для представителей АПЛ, которые в августе смогут добраться до финалов еврокубков.

Вопрос будет рассмотрен на общем собрании клубов лиги 6 августа. Новый сезон в чемпионате Англии начнется 12 сентября.

Рестарт Лиги Европы назначен на 5 августа, а команды, принимающие участие в плей-офф Лиги чемпионов возобновят борьбу 7 августа. Финал Лиги Европы состоится в Кельне 21 августа, а два спустя в Лиссабоне будет определен победитель Лиги чемпионов.

Старт английских участников финалов еврокубков (если, конечно, им удастся получить право на участие в решающих матчах) в национальном чемпионате будет отложен до 20 и 22 сентября соотвественно.

В Лиге чемпионов продолжают играть «Манчестер Сити» и «Челси», но если манчестерские «горожане» в первом матче 1/8 финала обыграл в Мадриде «Реал» (2:1), то лондонцы на своем поле уступили 0:3 «Баварии». Ответные встречи состоятся 7 и 8 августа.