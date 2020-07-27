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27 июля 22:42
автор: Виктор Шарафудинов

Геркус раскритиковал переход Ловрена в «Зенит»: Кругом сотни пацанов ничем не хуже

Петербургский клуб приобрел хорватского защитника за 12 миллионов евро.

Бывший президент «Локомотива» и сотрудник «Зенита» Илья Геркус в твиттере прокомментировал переход Деяна Ловрена из английского «Ливерпуля» в клуб из Санкт-Петербурга.

Журналист Никита Ковальчук в твиттере написал следующее:

«1 миллиард рублей за Ловрена. Видимо, те десятки тысяч парней по северо-западу, что играют в разных филиалах «Зенита», прям совсем ничего не умеют…или их тренеры… потому что другого объяснения тут нет. ЛЧ Ловрен не выиграет. Даже плей-офф – мечта. ЧР и так «Зенита». Нет футбиков».

А вот, что ответил ему Геркус:

«Самое смешное, что Ловрен уже выиграл ЛЧ. А до этого играл в финале. И в финале ЧМ. А так все верно. Кругом сотни пацанов ничем не хуже. Бери любого – и вперед».

Защитник сборной Хорватии за шесть лет в «Ливерпуле» сыграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

источник: «Советский спорт»
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