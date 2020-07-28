ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 00:42
автор: Виктор Шарафудинов

Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово

Ранее сербская пресса сообщила, что австралийский защитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в московском клубе.

Защитник «Црвены Звезды» и национальной сборной Австралии Милош Дегенек заявил, что он был бы рад стать футболистом «Спартака».

«Мною интересуется «Спартак»? Что ж, это хорошо, – цитирует слова 26-летнего Дегенека «Евро-футбол.ру» – «Спартак» потрясающий клуб, с невероятными болельщиками. Приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира – это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

Если бы перешел в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная. Болельщики, страна, стадионы – это все прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях».

Милош вернулся в «Црвену Звезду» летом прошлого года из аравийского «Аль-Хиляля» за 1,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл за белградскую команду 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.

источник: «Евро-футбол.ру»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Испанский полузащитник Педро Родригес сообщил о своём уходе из «Челси»Дюков рассказал о перспективах нового сезонаОпасные стуки двигателя или случаи, когда требуется капитальный ремонт ДВСЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаВзорванный «Олимпийский» показали с воздухаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Юрген Клопп: Познакомиться с Фергюсоном сродни встрече с Папой Римским
Немец получил награду лучшему тренеру года из рук знаменитого шотландца.
28.07.2020 00:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово
Ранее сербская пресса сообщила, что австралийский защитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в московском клубе.
28.07.2020 00:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клопп звонил Фергюсону в полчетвертого ночи, чтобы похвастаться победой в АПЛ
В нынешнем году «Ливерпуль» завоевал титул чемпиона Англии после 30-летней паузы.
28.07.2020 00:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ярошик будет работать главным тренером во втором чешском дивизионе в своем родном городе
Бывший полузащитник ЦСКА будет тренировать команду «Усти-над-Лабем».
28.07.2020 00:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ультрас киевского «Динамо»: Мы не забудем слова Луческу, что Украина и Россия – это одна страна
Болельщики бело-голубых продолжают протестовать против назначения бывшего тренера «Шахтера».
27.07.2020 23:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Фулхэм» на выезде обыграл «Кардифф» в первом матче 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ
Вчера «Суонси» одолел «Брентфорд».
27.07.2020 23:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Аталанта» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Алексея Миранчука
Клуб из Бергамо уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
27.07.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вулверхэмптон» подписал черногорского вратаря Шаркича, который играл в Шотландии
Ранее 23-летний футболист принадлежал «Астон Вилле».
27.07.2020 22:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Геркус раскритиковал переход Ловрена в «Зенит»: Кругом сотни пацанов ничем не хуже
Петербургский клуб приобрел хорватского защитника за 12 миллионов евро.
27.07.2020 22:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Смольников: Я принял решение покинуть «Зенит»
31-летний защитник отклонил предложение петербургского клуба о новом контракте.
27.07.2020 22:22
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика