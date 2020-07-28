Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово

Защитник «Црвены Звезды» и национальной сборной Австралии Милош Дегенек заявил, что он был бы рад стать футболистом «Спартака».

«Мною интересуется «Спартак»? Что ж, это хорошо, – цитирует слова 26-летнего Дегенека «Евро-футбол.ру» – «Спартак» – потрясающий клуб, с невероятными болельщиками. Приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира – это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

Если бы перешел в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная. Болельщики, страна, стадионы – это все прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях».

Милош вернулся в «Црвену Звезду» летом прошлого года из аравийского «Аль-Хиляля» за 1,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он сыграл за белградскую команду 37 матчей во всех турнирах, забив три мяча и сделав одну результативную передачу.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.