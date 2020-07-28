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28 июля 06:50
автор: Владислав Корегин

Леонид Слуцкий: Стоит признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным в Европе

49-летний российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити» и «Витесс».

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об опыте работы за рубежом.

– Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами, – цитирует Слуцкого «Известия».

Напомним, что 30 ноября 2019 года 49-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» в связи с неудовлетворительными результатами команды и вернулся в Россию, где подписал пятилетний контракт с «Рубином» в декабре того же года.

В минувшем сезоне казанский клуб занял десятое место в чемпионате России, набрав 35 очков.

источник: «Известия»
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