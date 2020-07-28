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28 июля 08:30
автор: Владислав Корегин

«Наполи» может обменять Милика на Бернардески

«Наполи» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками.

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, неаполитанский клуб заинтересован в услугах полузащитника туринцев Федерико Бернардески. В свою очередь, «бьянконери» не против подписать нападающего Аркадиуша Милика.

Ранее сообщалось, что срок действия текущего соглашения польского форвард с неаполитанцами истекает в июне 2021 года, и продажа этим летом станет для команды последней возможность заработать на его продаже.

Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года за 32 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб 120 матчей и записал на свой счет 48 забитых мячей и пять голевых передач.

Что касается Бернардески, то 26-летний итальянец стал игроком «Ювентуса» в июле 2017-го. В текущем сезоне на его счету 35 игр, в которых он отметился двумя голами и двумя ассистами. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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