«Атлетико» требует у «Арсенала» не менее 50 млн евро за Парти

По информации источника, лондонский клуб предложила за 27-летнего игрока 25 миллионов евро, а также одного игрока клуба. Однако «матрасники» настаивают на выплате полной клаусулы футболиста, равной 50 миллионов. В ответ канониры сообщили, что не хотят платить за Парти полную сумму компенсации.

Парти выступает за «Атлетико» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за мадридцев 185 матчей, забив 16 голов и отдав 12 ассистов. Его команда завершила минувший сезон чемпионата Испании на третьей строчки, набрав 70 очков.

Thomas Partey update.

Arsenal at the moment are still offering €25M + one player.

Atlético are NOT going to sell Thomas for less than €50M (release clause).

...but Arsenal today told to Atléti they don’t want to pay the whole clause.

No agreement 🔴 #AFC #Arsenal @MatteMoretto